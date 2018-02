Alcuni consiglieri comunali di Taranto hanno presentato una mozione con la richiesta di assegnazione della cittadinanza onoraria a Nadia Toffa, la “Iena” che ha lanciato a livello nazionale la campagna per la raccolta fondi con la vendita delle magliette “Ie jesche pacce pe te” per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto. La conduttrice, che nel corso dell’ultima puntata de Le Iene ha svelato di aver avuto un cancro, ha detto che ha intenzione di tornare ad occuparsi presto dei problemi del capoluogo ionico. L'ex candidato sindaco Luigi Romandini, presidente di “Pietre Vive per Taranto”, ha ricordato che già in passato, nel marzo del 2017, aveva proposto la cittadinanza onoraria per la Toffa: “Alla brava conduttrice rinnovo il ringraziamento per aver sostenuto la battaglia in favore dei bambini di Taranto che soffrono e rivolgo il mio personale, sincero e caloroso in bocca al lupo per le sue condizioni di salute. Mi fa piacere che la mia proposta abbia fatto breccia tra chi siede in Consiglio comunale e sia diventata una mozione portata all'attenzione del sindaco di Taranto. Mi auguro che il primo cittadino, con la massima Assemblea cittadina, decida di assegnare questo riconoscimento a Nadia Toffa”, così in una nota. Romandini ha aggiunto che Toffa ha dimostrato “una rara sensibilità verso le problematiche della nostra città, soprattutto in favore dei più esposti e indifesi: i bambini del rione Tamburi, soffocati dai Wind day, limitati nella libertà di giocare negli spazi aperti, aggrediti da pericolosi agenti inquinanti già nel grembo materno”.

Tutti con Nadia Toffa – Tantissime le persone, anche nel mondo dello spettacolo, che hanno voluto rivolgere in questi giorni un pensiero a Nadia Toffa, capace di parlare della sua battaglia contro la malattia che l’ha colpita. Tra questi, anche la piccola Gabriella, la bambina pugliese che la stessa conduttrice ha voluto ringraziare per la forza che le ha dato in questi mesi in cui ha dovuto combattere col cancro. “Nadia non preoccuparti per i capelli che crescono più forti e più lunghi di prima. Un bacione da Gabriella”, il messaggio della piccola che in un videomessaggio ha detto di aspettare la conduttrice a Taranto.