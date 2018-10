Questa mattina, il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Xenia con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. Secondo quanto si apprende dal comunicato stampa ufficiale della procura della Repubblica di Locri, Lucano avrebbe organizzato dei matrimoni di convenienza tra cittadini riacesi e donne straniere senza permesso di soggiorno al fine di aiutarle a permanere in territorio italiano e avrebbe inoltre assegnato in maniera fraudolenta il servizio di raccolta rifiuti a due cooperative prive dei requisiti di legge: "La particolare spregiudicatezza del sindaco, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, nell'organizzare veri e propri ‘matrimoni di convenienza' tra cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano. Il sindaco Lucano, unitamente alla sua compagna Tesfahun Lemlem ha architettato degli espedienti criminosi, tanto semplici quanto efficaci, volti ad aggirare la disciplina prevista dalle norme nazionali per ottenere l'ingresso in Italia".

Al momento Lucano è agli arresti domiciliari mentre per la compagna, Tesfahun Lemlem è scattato il divieto di dimora. A quanto si è apprende, il provvedimento cautelare è legato alle indagini in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico. L’inchiesta era partita su segnalazione della prefettura di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nella nota stampa della procura della Repubblica sono presenti le trascrizioni di alcune intercettazioni:

"Analizziamo la sua situazione sul piano giuridico. Oggi lei è una diniegata per tre volte, lei non può fare più una commissione, non è più una ricorrente, se è come dice lei che è stata diniegata per tre volte non c'è una quarta possibilità, lei ha solo la possibilità di ritornare in Nigeria però… fammi andare avanti… sai qual è secondo me l'unica strada percorribile, volendo spremere le meningi, che lei si sposa! Io sono responsabile dell'ufficio anagrafe, il matrimonio te lo faccio immediatamente… con un cittadino italiano".

"Mi fa un atto notorio dove dice che è libera di poter contrarre matrimonio – prosegue nella conversazione – e siccome è una richiedente asilo non vado ad esaminare i suoi documenti perché ovviamente uno che è in fuga dalle guerre non ha documenti con lei e mi basta una sua dichiarazione, un atto notorio… dovremmo chiedere all'ambasciata ma mi basta un'autocertificazione dove mi dice che lei è libera".

"… io la carta d’identità gliela faccio immediatamente, perché sono responsabile dell’Ufficio anagrafe e stato civile, come sindaco. Ho assunto io questa delega dopo che l’impiegato che c’era è andato in pensione. Proprio per disattendere a queste leggi balorde vado contro legge però non è che le serve molto che la carta d’identità… Io non sto là a guardare se i suoi documenti sono a posto, mi fa un atto notorio dove dice che è libera di poter contrarre matrimonio e siccome è una richiedente asilo non vado ad esaminare i suoi documenti…"