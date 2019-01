L’ultimo bambino nato nel 2018 all'ospedale del Mugello (Firenze) sta facendo parlare di sé. Il motivo? Non tanto perché è, appunto, l’ultimo nato nell’anno vecchio in quell’ospedale (di solito le strutture fanno a gara per dare i nomi del primo bimbo nato nel nuovo anno), ma perché è venuto alla luce con un cordone ombelicale più lungo della media. E cioè di quasi un metro e mezzo. Un parto da record insomma, che fortunatamente è andato bene, senza alcun problema. A darne notizia è l'Ausl Toscana Centro in una nota. “Il maschietto, del peso di circa 3 chilogrammi, è nato con ben quattro giri di cordone ombelicale intorno al collo, che non hanno minimamente influito sul decorso del travaglio vista la lunghezza complessiva di 120 centimetri”, si legge nella nota. Nella sala parto erano presenti le ostetriche Chiara Latini e Concetta Panarello e la dottoressa Beatrice Becchi. La coordinatrice delle ostetriche è Stefania Mastropasqua.

Un evento considerato raro, ma per fortuna mamma e figlio stanno bene – A commentare il caso anche Massimo Fabbiani, direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia dove è nato il bambino: “Un evento davvero raro perché solitamente il funicolo ha una lunghezza media di 50-60 centimetri, tuttavia il parto è avvenuto senza complicanze ed in modo naturale lasciando ovviamente sorpresi gli operatori e la giovane mamma”. Una giovane mamma di ventotto anni che sta bene, come il suo piccolino.