La pace fiscale? Ci sarà, ma non per tutti. Stando alle indiscrezioni che si stanno rincorrendo in queste ore, quello che inizialmente sembrava avere le fattezze di un vero e proprio condono fiscale tombale potrebbe subire non poche modifiche e diventare una sorta di terza riedizione della rottamazione delle cartelle esattoriali molto simile a quella varata dai governi Renzi e Gentiloni. Secondo quanto spiega Il Sole 24 Ore, il governo sta pensando a introdurre una serie di paletti per restringere la platea degli aventi diritto alla rottamazione: la pace fiscale per le cartelle tributarie avrà due diverse fasi e non potrà riguardare l'evasione di Iva – in quanto è un'imposta comunitaria che non può essere "condonata" – e molto probabilmente nemmeno i contributi Inps, ma potrebbe invece comprendere i tributi locali pendenti e le multe non pagate.

La terza rottamazione delle cartelle consentirà però, a differenza di quella varata dai governi Renzi e Gentiloni, di accedere a un piano di dilazione più lungo, fino a 5 anni (in passato, la rottamazione prevedeva il pagamento integrale della cifra da saldare in un'unica rata o in massimo 5 rate a scadenza fissa in 2 anni). La rottamazione-ter dovrebbe riguardare "i carichi affidati alla riscossione nel 2018 e allo stesso tempo guardare anche al passato, provando a invogliare proprio con piani di ammortamento più lunghi il mini-esercito di contribuenti attratto dalla prima edizione della definizione agevolata e che poi si è tirato indietro per la difficoltà di sostenere i versamenti in 5 rate su due anni".