Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti

Blitz della Polizia locale al Vomero: controlli ai dehors di bar, pizzerie e ristoranti tra via Luca Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli.

Maxi-blitz della polizia locale al Vomero. Nel mirino le occupazioni di suolo pubblico di bar e ristoranti e i dehors. Controlli a tappeto dei caschi bianchi nelle principali strade della movida e dello shopping del quartiere collinare: via Luca Giordano, via Scarlatti, via Cilea e piazza Vanvitelli. Sul posto sono arrivate numerose pattuglie della municipale, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Controlli della polizia locale ai gazebo dei bar

I controlli arrivano nel pieno del lungo ponte per la Festa dell'Immacolata, per il quale sono previsti a Napoli circa 400mila visitatori. Il Comune, infatti, in accordo con Anm, proprio per questo motivo ha prolungato gli orari dei trasporti pubblici, come la metro Linea 1 e le funicolari fino alle 2 di notte, fino a lunedì 8 dicembre. Ed anche il Vomero non fa eccezione. Stasera, infatti, il quartiere collinare era pieno di persone in strada a passeggiare.

L'arrivo delle pattuglie della Polizia Municipale è stato accolto con sorpresa dagli astanti, anche per il gran numero di auto impiegate. In corso una vasta operazione della polizia amministrativa tesa a verificare la regolarità dei dehors dei locali, ossia i gazebo antistanti i baretti, utilizzati per tenere al riparo da vento e intemperie i clienti che si fermano ai tavolini. Più volte il tema delle concessioni di suolo era stato sollevato in Municipalità, in particolare su via Luca Giordano, una delle strade dello shopping più frequentate del Vomero e da più parti si chiedevano controlli per assicurare la piena regolarità di tutte le installazioni. Molti però, probabilmente, non immaginavano che sarebbero arrivati a pochi giorni dal Natale.