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Sgomberata la tendopoli delle scale di Montesanto, blitz di polizia e vigili: assistenza per i clochard

Sgomberata questa mattina la tendopoli delle scale di Montesanto. Operazione di Polizia, vigili e Asìa.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Sgomberata la tendopoli delle scale di Montesanto, al centro di Napoli. Si tratta dello scalone monumentale vanvitelliano che costeggia la Funicolare e collega piazzetta Montesanto al Corso Vittorio Emanuele. Il blitz della Polizia di Stato e della Polizia Locale è scattato nelle ultime ore. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il personale di Asìa Napoli, che ha provveduto a rimuovere le masserizie dei senza tetto e gli assistenti sociali del Comune di Napoli che hanno fornito assistenza ai clochard. Nel pomeriggio, sono arrivati gli operai comunali, incaricati di installare i dissuasori per le tende, in modo che non possano riformarsi nuovi accampamenti.

L'operazione è scattata all'indomani dell'incontro dei comitati di quartiere con il Questore Maurizio Agricola. "Il comitato Miriguarda ed i cittadini della Seconda Municipalità – scrive l'associazione – ringraziano l'intervento della Polizia di Stato, della Polizia Locale, del Questore Maurizio Agricola e del Primo dirigente Zazo, che si sono fatti carico dei problemi che riguardavano la messa in sicurezza dello scalone vanvitelliano al Corso Vittorio Emanuele, liberandolo dall'accampamento e mettendo in sicurezza i clochard che lo occupavano. Si sta ora provvedendo a creare delle barriere di protezione per evitare che si ripeta l'occupazione; la zona, dopo la rimozione di rifiuti e suppellettili, è stata sanificata dall'Asìa a cui va il nostro grazie".

Le scale di Montesanto sono da anni preda di degrado ed abbandono. I senzatetto sono tranquilli e non importunano nessuno, anche se la tendopoli abusiva è ovviamente priva dei minimi requisiti di igiene e salute. Ma di notte la zona diventa spesso luogo di scorribande di teppisti che lanciano bottiglie e creano problemi. Una situazione denunciata già da anni da residenti e consiglieri di quartiere.

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