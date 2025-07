Vomero, cade ramo in via Scarlatti e colpisce ragazzo alla testa: portato all’ospedale Cardarelli

Ragazzo colpito alla testa da un ramo caduto in via Scarlatti al Vomero. Incidente questa mattina. Sul posto ambulanza del 118 e polizia locale.

Cade un ramo in via Scarlatti e colpisce un ragazzo alla testa. Il ferito ha perso sangue, ma è rimasto cosciente. L'incidente è avvenuto al Vomero questa mattina, martedì 15 luglio, all'altezza della gelateria Soave. Il ramo di un platano si è staccato improvvisamente – non c'era vento infatti – precipitando al suolo e colpendo il ragazzo che stava passeggiando tranquillamente in strada. Il malcapitato giovane è stato subito soccorso dai presenti. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale.