Vomero, 61enne ferito investito da moto: è grave. Secondo incidente in via Simone Martini in 10 giorni

via Simone Martini al Vomero

Un uomo di 61 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada in via Simone Martini al Vomero. Il pedone, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è stato travolto dal motociclo e sbalzato di diversi metri, cadendo rovinosamente al suolo. Subito soccorso dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto venerdì scorso, 14 novembre, ma se ne è appreso solo oggi.

Si tratta del secondo sinistro grave avvenuto in via Simone Martini questo mese. Il 5 novembre, infatti, dopo quello avvenuto il 7 novembre scorso, quando una coppia di anziani, lui 93, lei 88 anni, è stata investita mentre attraversava sulle strisce all'incrocio con via Saverio Altamura. Il 93enne nella caduta si è reciso l'arteria femorale ed è poi deceduto il 12 novembre scorso, dopo 5 giorni di ricovero al Cardarelli.

A Napoli 44 feriti in 5 giorni per incidenti

A Napoli sono 44 gli incidenti stradali con feriti negli ultimi 5 giorni, dal 13 novembre ad oggi, che hanno visto l'intervento degli agenti della Polizia locale, guidati dalla sala operativa, sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito. Giovedì scorso si sono avuti 11 incidenti, dei quali 9 con feriti. Venerdì è stata la giornata peggiore, con ben 15 incidenti con feriti, tra i quali il 61enne investito in via Simone Martini. Sabato si è registrato lo schianto di un'auto contro un palo tra via Acton e via Filangieri di Gonzaga, nel quale ci sono stati 6 feriti – tutti gli occupanti del veicolo. In questo caso la più grave è risultata una ragazza di 19 anni, ricoverata in prognosi riservata. Altri 3 feriti nella stessa giornata, in altri incidenti.

Domenica 16 novembre si è avuto poi l'investimento del pedone 51enne, il venditore di fiori bengalese, a Mergellina, poco distante da via Caracciolo. Anche lui, ferito gravemente, è in prognosi riservata e rischia la vita. Nella stessa giornata si contano altri due incidenti con feriti. A chiudere il pesante bilancio, la notte tra domenica e questa mattina, fino alle 11,30, ha visto 8 incidenti con feriti. Tra questi una 16enne investita fuori dallo Stadio Maradona.