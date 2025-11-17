Un’altra ragazzina investita e ferita a Fuorigrotta: incidente stradale vicino allo stadio Maradona

Un'altra ragazzina investita a Fuorigrotta nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona questa notte, lunedì 17 novembre. L'incidente stradale è avvenuto nel piazzale di via Giambattista Marino, a poca distanza dal luogo dove la settimana scorsa è stata investita la 14enne all'uscita del McDonald's. La giovane vittima di stanotte sarebbe rimasta ferita, ma non sarebbe grave, secondo quanto si apprende. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Napoli, coordinati dalla centrale operativa, diretta dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Ragazzina investita a Fuorigrotta, "l'automobilista è fuggito"

L'incidente stradale sarebbe avvenuto attorno all'una di questa notte, nel tratto di strada antistante locali e baretti. La giovane sarebbe stata travolta da un'auto, il conducente sarebbe fuggito. "Stanotte all'1 fuori dallo stadio di Furigrotta – scrive il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) – è stata investita un' altra ragazza. Dalle testimonianze si tratterebbe di una minorenne. Il guidatore a bordo di una macchina è fuggito".

Il deputato ambientalista ha organizzato un altro presidio di protesta questa sera, attorno alle 22,30, nell'area antistante lo stadio, assieme ai cittadini e ai comitati della zona, per chiedere maggiore sicurezza stradale. "Stanno aspettando che ci scappi il morto", ha commentato Borrelli. Varie iniziative di questo tipo si sono già tenute negli scorsi giorni. Il Comune sta valutando la possibilità di aumentare le strisce pedonali rialzate che fungono anche da dissuasori in città.