Coppia di anziani investita al Vomero, arteria femorale rescissa a 93enne: è in fin di vita al Cardarelli

Immagine di repertorio

Due anziani investiti mentre attraversavano la strada al Vomero. Travolti da un'auto sulle strisce all'incrocio tra via Saverio Altamura e via Simone Martini. Sono rimasti entrambi feriti gravemente. L'uomo, 93 anni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, ha riportato la frattura del femore e la rescissione dell'arteria femorale: è stato ricoverato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli dove è in imminente pericolo di vita. Ferita anche la donna che era con lui, 88 anni, ricoverata all‘ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivate le pattuglie della Polizia Locale, coordinate dalla sala operativa, che ha inviato sul posto il Cot dell'Uo Vomero e anche l'Infortunistica Stradale. Sempre la sala operativa, coordinata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, ha provveduto a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro.

La protesta dei residenti: "Strada pericolosa e ci sono tre scuole"

A bordo dell'auto che ha investito la coppia c'era un ultra 80enne. Il conducente si è fermato ed ha prestato subito soccorso. L'uomo è rimasto molto scosso dall'accaduto. I caschi bianchi hanno sequestrato la vettura e ritirato la patente, nell'attesa dell'esito dei test tossicologici previsti dalla normativa. L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, attorno a mezzogiorno. I residenti protestano sulle condizioni di sicurezza della strada: "Purtroppo – commenta Rino Nasti, consigliere della V Municipalità – via Saverio Altamura è pericolosissima. L'incidente di ieri lo racconta. Bisogna realizzare già da metà strada le strisce pedonali rialzate ed i segnali luminosi potenziati. Ci sono incidenti continui. E ci sono tre scuole e molti anziani".