Tre studenti feriti in un incidente in via Acton: auto fuori controllo nella notte
Incidente stradale, l'ennesimo, in via Acton, la direttrice che da via Marina conduce alla Galleria Vittoria in zona Chiaia: tre studenti universitari sono finiti in ospedale dopo uno scontro avvenuto nella notte. Una giovane è in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, un'altra è ricoverata all'Ospedale del Mare e uno al Centro traumatologico ortopedico Cto.
Secondo quanto ricostruito dall'Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Municipale i giovani erano a bordo di una utilitaria, che, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo. L'auto ha iniziato a sbandare più volte, fermandosi solo dopo alcuni metri contro un palo dell'illuminazione pubblica, proprio davanti al Molo Beverello. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere, che in zona non mancano, per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.