Tre studenti feriti in un incidente in via Acton: auto fuori controllo nella notte

Tre universitari sono ricoverati dopo che l’auto su cui viaggiavano ha perso il controllo in via Acton.

L’auto dopo l’impatto

Incidente stradale, l'ennesimo, in via Acton, la direttrice che da via Marina conduce alla Galleria Vittoria in zona Chiaia: tre studenti universitari sono finiti in ospedale dopo uno scontro avvenuto nella notte. Una giovane è in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, un'altra è ricoverata all'Ospedale del Mare e uno al Centro traumatologico ortopedico Cto.

Secondo quanto ricostruito dall'Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Municipale i giovani erano a bordo di una utilitaria, che, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo. L'auto ha iniziato a sbandare più volte, fermandosi solo dopo alcuni metri contro un palo dell'illuminazione pubblica, proprio davanti al Molo Beverello. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere, che in zona non mancano, per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.