Mucche sull’Ofantina, tre incidenti e almeno quattro feriti nei pressi di Volturara Irpina

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Una decina di mucche sulla carreggiata dell'Ofantina, le automobili che se le sono letteralmente trovate davanti: una serie di incidenti conclusa con almeno tre auto distrutte, alcuni feriti e diverse mucche decedute. La vicenda è avvenuta attorno alle 23 lungo la strada statale Ofantina, subito dopo il tunnel Malepasso, in direzione di Volturara Irpina, in provincia di Avellino. Carabinieri di Solofra sul posto, assieme a personale veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, vigili del fuoco e sanitari del 118 accorsi con le ambulanze.

Tutto è accaduto nella tarda notte di ieri, lunedì 27 aprile, lungo la Strada Statale Ofantina già tristemente nota per incidenti anche gravi avvenuti in diversi tratti. Qui, alcune mucche, circa una decina, stavano "camminando" lungo la carreggiata, finendo così per causare una serie di incidenti a catena. Non è chiaro se le mucche siano fuggite magari da un allevamento della zona oppure se fossero state oggetto di un furto in corso: fatto sta che almeno tre automobilisti se le sono letteralmente ritrovate davanti, travolgendole. Diversi bovini sono morti nell'impatto, feriti anche i guidatori delle auto e alcuni passeggeri: tra questi, ci sarebbe anche un bambino. Le automobili sono rimaste letteralmente distrutte nell'impatto. Traffico in tilt per alcune ore: i carabinieri di Solofra, intervenuti sul posto, hanno proceduto alle operazioni di soccorso e di sgombero delle carcasse, di cui si sono occupati i veterinari dell'Asl di Avellino, mentre il personale medico-sanitario si è occupato dei feriti, le cui condizioni sono al vaglio. Indagini in corso per accertare i motivi della presenza dei bovini lungo la carreggiata,