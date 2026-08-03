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Violenze sessuali su bimba di 10 anni, arrestato 63enne in Germania: faceva anche video e foto

Arrestato in Germania, avrebbe commesso violenze sessuali in Italia su una bambina di 10 anni, facendo anche foto e video. L’uomo è un 63enne italiano.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Un 63enne italiano è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli in Germania: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, perché accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile ai danni di una minorenne, di soli dieci anni. L'uomo è stato individuato nel paese teutonico nell'ambito di indagini specifiche coordinate dalla Squadra Mobile di Napoli e in particolare dalla sezione "Fasce deboli della Popolazione" della Procura partenopea, dalle quali sarebbe emerso che diverse volte avrebbe costretto la bimba a subire abusi sessuali che, inoltre, sarebbero stati anche filmati e fotografati. Dopo le indagini, coordinate dal Procuratore Aggiunto Giancarlo Novelli, la cattura è avvenuta in collaborazione con le forze di polizia tedesche, che hanno consentito di individuare il 63enne arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri.

I fatti contestati sono avvenuti in Italia, mentre l'uomo al momento dell'arresto si trovava in Germania. Per lui ora il trasferimento nel Belpaese, dove lo attendono le accuse di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Le indagini proseguono anche in altre direzioni. Le ricerche finalizzate al rintraccio e alla cattura dell’indagato hanno avuto una svolta nel momento in cui si era appresa la probabile presenza dell’uomo in Germania: fondamentale la collaborazione dei poliziotti tedeschi, che d'intesa con quelli italiani, sono riusciti ad appurare dove si trovasse l'uomo. E questa mattina per lui sono così scattate le manette.

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