Vanno in giro con 120 chili di botti illegali nel furgone, potevano saltare in aria: due arresti nel Salernitano

I botti sequestrati a Montecorvino Pugliano

Andavano in giro con 120 chili di botti illegali e pericolosi nel retro del furgone, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità e, potenzialmente, anche quella degli altri automobilisti. A Montecorvino Pugliano, cittadina della provincia di Salerno, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri: si tratta di Antonello Palmieri e di Alberto Falivene, che devono rispondere di detenzione illegale di esplosivi o artifici pirotecnici.

Nella fattispecie, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Battipaglia, impegnati in un controllo stradale a Montecorvino Pugliano, hanno fermato un furgone con a bordo i due uomini. Durante il controllo, sul retro del veicolo, i militari dell'Arma hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di botti illegali, pronti a essere venduti in vista di Capodanno. Per garantire la sicurezza e rendere inoffensivi gli esplosivi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dell'Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Salerno, che hanno preso in carico i botti. Al termine delle operazioni, i fuochi sono stati sequestrati, mentre per i due uomini sono scattate le manette.

Il furgone che trasportava i botti illegali

In vista del Capodanno 2026, nelle ultime settimane le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei botti illegali. Soltanto qualche giorno fa, ad esempio, a Napoli – dove il fenomeno è purtroppo molto diffuso – i carabinieri hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di petardi Rambo, che un giovane stava trasportando su uno scooter. I botti sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato.