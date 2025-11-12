napoli
A Napoli già pronti i botti per Capodanno: 28enne fermato con un chilo e mezzo di esplosivi sullo scooter

Il giovane è stato fermato dai carabinieri in zona Soccavo, periferia Ovest di Napoli; nella sua abitazione, i militari hanno trovato anche 200 grammi di droga.
A cura di Valerio Papadia
I botti sequestrati dai carabinieri
Manca più di un mese e mezzo a Capodanno ma a Napoli il mercato illegale dei fuochi d'artificio è già in fermento. Lo testimonia l'arresto eseguito dai carabinieri questa notte: un 28enne è finito in manette poiché sorpreso a trasportare, sul suo scooter, oltre un chilo e mezzo di fuochi pirotecnici non omologati. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri della stazione Rione Traiano e dagli artificieri del Nucleo Investigativo di Napoli mentre percorreva, in sella al suo scooter, via Cinthia, tra Fuorigrotta e Soccavo, periferia occidentale del capoluogo campano. I militari dell'Arma hanno imposto l'alt e perquisito il mezzo, rinvenendo, nel bauletto, oltre un chilo e mezzo di cosiddetti petardi Rambo, che avrebbero potuto far saltare in aria lo scooter e mettere in pericolo l'incolumità di chiunque si trovasse nei paraggi.

In casa droga e proiettili: il 28enne è stato arrestato

La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del 28enne, ad Afragola, nella provincia di Napoli, grazie alla collaborazione dei carabinieri della compagnia di Casoria: in casa del giovane, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di marijuana, materiale atto alla coltivazione e al confezionamento dello stupefacente e tre cartucce calibro 12. Pertanto, al termine delle operazioni, il 28enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente e munizioni; il giovane, inoltre, sarà denunciato, insieme al padre convivente, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

