Va in arresto cardiaco mentre è al mercato di Torre del Greco: salvato da tre agenti della Municipale

Immagine di repertorio

Una storia a lieto fine quella che arriva da Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove tre agenti della Polizia Municipale hanno salvato un uomo andato in arresto cardiaco mentre si trovava nell'area mercatale della città corallina. Da quanto si apprende, nelle scorse ore un uomo di 75 anni, che si trovava al mercato di Torre del Greco, è stato colto da un improvviso malore: provvidenziale l'intervento dei tre poliziotti municipali, che si trovavano nella vicina piazza Santa Croce e che, giunti sul posto, hanno praticato al 75enne le necessarie manovre salvavita. L'uomo è stato poi preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Maria della Neve di Boscotrecase, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dove è ricoverato sotto osservazione.

Un plauso all'intervento dei tre agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco è arrivato dalla Cisl Napoli. "L'operazione di soccorso dimostra l'elevata preparazione, il senso di responsabilità e l'umanità che contraddistinguono il corpo di polizia municipale di Torre del Greco. Episodi come questo confermano quanto sia fondamentale valorizzare e sostenere il lavoro degli operatori, garantendo adeguate risorse, formazione e condizioni di sicurezza" si legge in una nota della segretaria provinciale Cisl Fp Maria Uccello e del capo dipartimento funzioni locali Giuseppe Manfredi.