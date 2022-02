Va a comprare le sigarette ma non vuole pagarle e picchia il tabaccaio Vuole le sigarette ma non vuole pagarle: picchiato il tabaccaio a Cimitile, poi la fuga. Identificato il 38enne responsabile, già noto alle forze dell’ordine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Vuole comprare delle sigarette, ma non vuole pagarle. E così aggredisce il tabaccaio, "colpevole" di aver rifiutato la sua particolare richiesta, sfasciando poi anche i locali commerciali prima di scappare. La vicenda è accaduta a Camposano, nel territorio vesuviano della provincia di Napoli.

Tabaccaio picchiato e locale sfasciato

Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, quando un 38enne di Cicciano, risultato poi già essere noto alle forze dell'ordine, si è presentato in orario di chiusura presso una tabaccheria cittadina, per chiedere qualche pacchetto di sigarette. Ma quando il titolare glieli ha dati, l'uomo si è rifiutato di pagarli pretendendo che gli venissero consegnati gratuitamente. Di fronte al rifiuto prevedibile da parte del tabaccaio, l'uomo ha iniziato a minacciarlo per poi passare all'aggressione fisica vera e propria. Oltre a picchiarlo, prima di andare via l'uomo si è messo anche a sfasciare il locale.

L'uomo è stato individuato dai carabinieri

Il titolare, una volta che l'uomo era andato via, ha chiamato i carabinieri di Cimitile: giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno provveduto a visionare le telecamere di videosorveglianza interne e ad ascoltare i presenti, identificando in breve tempo l'uomo che era già noto alle forze dell'ordine per altri reati. Il 38enne, proveniente dalla vicina Cicciano, è stato così denunciato a piede libero e deve ora rispondere di tentata estorsione e lesioni personali. Il tabaccaio invece era stato accompagnato presso l'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove è stato soccorso per le botte ricevute: se la caverà con una prognosi di cinque giorni.