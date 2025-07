Un 20enne ferito questa notte in piazza Nazionale: 5 coltellate alla coscia

Notte di violenza, quella appena trascorsa, in piazza Nazionale, a poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale di Napoli: un giovane di 20 anni, di origine gambiana, è stato accoltellato. Ancora poco chiaro quanto accaduto: il 20enne sarebbe stato soccorso dal 118 in piazza e portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini.

Nel nosocomio del centro storico sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro, ai quali il 20enne non ha voluto fornire indicazioni sulla vicenda. Il giovane ha ricevuto 5 fendenti alla coscia: le ferite sono state giudicate guaribili in 12 giorni. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per ricostruire la dinamica dell'evento e la matrice, nonché per individuare il responsabile – o i responsabili – dell'aggressione subita dal 20enne.

Non molto distante da piazza Nazionale, in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana, soltanto due settimane fa, nella notte del 2 luglio scorso, un uomo di 27 anni, originario del Marocco, è stato accoltellato e ucciso. Per l'omicidio del 27enne è stato arrestato un connazionale di 29 anni.