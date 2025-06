video suggerito

Turista tedesca assalita a Napoli: tenuta ferma mentre le rubano la borsa. Rapinatore picchia i vigili e viene arrestato Una coppia di turisti tedeschi 70enni rapinata a Porta Nolana. Salvati dalla Polizia locale, ma due agenti sono rimasti feriti: 6 giorni di prognosi. Il Csa: "Basta degrado e abbandono"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Turista tedesca 70enne, in visita a Napoli assieme al marito, viene assalita nei pressi di piazza Garibaldi da dei malviventi. I ladri sono due: uno tiene bloccata la donna da dietro, mentre l'altro le ruba la borsa. Il tutto dura una manciata di secondi. Ma le urla della donna richiamano l'attenzione della pattuglia della Polizia locale appiedata che si trova in zona. Gli agenti corrono in soccorso. Alla vista dei caschi bianchi i due rapinatori si danno alla fuga. Corrono, uno dei due tiene stretto in mano un borsello, seguiti a breve distanza dai due turisti che a gran voce gridano di essere stati derubati.

I due ladri inseguiti a Porta Nolana

Ne nasce un lungo inseguimento, culminato a via San Cosma a Porta Nolana. Gli agenti raggiungono il ladro con la borsetta, mentre l'altro riesce a dileguarsi nella direzione opposta. Il rapinatore raggiunto, però, non si arrende: si dimena e colpisce: ferendo due poliziotti della municipale. L'uomo, però, viene bloccato e arrestato. Nei guai un cittadino extracomunitario di origine tunisina, con numerosi precedenti penali anche per spaccio e detenzione di armi e droga, inoltre irregolare sul territorio dello Stato Italiano. Su disposizione del PM di turno è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di rito direttissimo. Gli agenti sono riusciti a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai legittimi proprietari.

Due agenti della Polizia Municipale feriti in ospedale

L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Napoli a Porta Nolana, nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi a Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Unità Operativa Avvocata, che erano impegnati nello svolgimento delle normali attività di controllo sul territorio. Per i due Agenti della Municipale feriti si sono rese necessarie delle cure mediche in quanto a seguito di colluttazione con il soggetto, hanno riportando lesioni considerate guaribili in 6 giorni ciascuno

Il sindacato Csa: "Basta degrado a Porta Nolana"

Antonio D'Amato, coordinatore del sindacato CSA Polizia Municipale Napoli, commenta:

Continua lo stato di degrado ed abbandono di Porta Nolana. Continua lo stato di aggressività. Come CSA denunciamo da oltre un anno la pericolosità della zona e l'alta soglia di attenzione che le andrebbe riservata. Abbiamo chiesto servizi giornalieri interforze, ma Prefettura e Questura continuano a preferire l'indifferenza in danno della vivibilità del quartiere e della tutela della salute e Sicurezza dei cittadini e degli Operatori di Polizia Municipale della UO Avvocata, unica forza di polizia presidiante la zona in via continuativa. Eppure, la vicina piazza Garibaldi, costituente "zona rossa" è ben attenzionata e presidiata anche dalle forze dell'ordine. Intanto, tra 2024 e 2025, solo a Porta Nolana, salgono a 59 i feriti tra gli agenti della Polizia Municipale Avvocata. Un dato che allarma, ma a quanto pare, non di certo chi è tenuto a dare risposte.