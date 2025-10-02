Trovato morto sul treno Napoli-Sapri: è un 50enne salernitano, paura a bordo

Immagine di repertorio

Trovato morto sul treno Napoli-Sapri un uomo di 50anni originario del Salernitano. La macabra scoperta è avvenuta a fine corsa, quando i passeggeri stavano scendendo dal convoglio fermatosi in stazione. Alcuni viaggiatori hanno notato l'uomo fermo in un angolo, su un sediolino, che sembrava apparentemente addormentato. Ma che non rispondeva ai richiami. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Quando si sono avvicinati, hanno capito che l'uomo era senza conoscenza. Nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita con le manovre di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne.

Le indagini della Polizia ferroviaria sulla morte in treno

Le forze dell'ordine hanno avvisato la Procura della Repubblica di Lagonegro, in provincia di Potenza, competente territorialmente, dell'accaduto. Il magistrato di turno si è recato presso la Stazione ferroviaria di Sapri per constatare la situazione. La Polizia Ferroviaria sta procedendo ai rilievi di rito. La circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa. Mentre sono state raccolte le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per avere ulteriori elementi utili alle indagini. Al momento non sono ancora chiari i motivi del decesso. Saranno i successivi accertamenti medici a fornire maggiori informazioni su quali possano essere state le cause della morte del 50enne e a quando possa risalire l'ora del decesso.