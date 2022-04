Trovato in coma etilico a 15 anni, caccia a chi ha venduto superalcolici al ragazzino Un 15enne trovato riverso per terra in coma etilico a Chiaia: salvato dalla Municipale. Caccia al locale che gli ha venduto alcolici: è ai Quartieri Spagnoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era svenuto in strada, nel cuore del quartiere Chiaia di Napoli: lo hanno trovato riverso per terra, in stato di coma etilico. Si tratta di un 15enne napoletano, salvato dagli agenti della polizia municipale e dai sanitari del 118, che gli hanno prestato soccorso. Il giovane è fuori pericolo, ed è stato riaccompagnato a casa e riaffidato ai genitori. Ma è solo l'ultimo caso di un triste fenomeno sociale: l'alcolismo che colpisce sempre più i minorenni, causandogli non pochi problemi di salute.

Trovato riverso per terra, salvato dalla Municipale

L'ultimo caso è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere di Chiaia, tra il Vico Belledonne e Via Bisignano, una delle zone più note come punto di ritrovo della movida di ogni età. Qui, un quindicenne è stato trovato a terra, in stato di coma etilico, dagli agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli. Avvisati subito i soccorsi, il giovane è stato curato e riaffidato ai genitori.

Caccia al locale nei Quartieri Spagnoli

Dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine, è emerso che avesse bevuto alcolici poco distante, in un locale dei Quartieri Spagnoli. Al momento non è noto quale sia il locale che gli ha venduto alcolici: ma sembra essere questione di poche ore. Una volta individuato, il locale andrà incontro a sanzioni pesanti: oltre alla multa salata, che può arrivare fino a diverse migliaia di euro, il locale rischia la sospensione temporanea della licenza. O peggio, qualora venisse accertato che si trattasse di un locale già colpito in passato da sanzioni simili legate a fatti come questo.