Traffico di droga, i 19 arrestati volevano inondare Napoli di cocaina a basso costo: 50 euro al grammo Droga a buon mercato per inondare Napoli e provincia: era questo lo scopo dell’organizzazione, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza.

L'obiettivo era quello di inondare Napoli e provincia di cocaina a buon mercato: 50 euro al grammo. Emergono particolari sull'organizzazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli e dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea: 19 gli arresti (13 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 3 divieti di dimora in Campania).

Le accuse sono quelle di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di importazione, cessione ed illecita detenzione di droga. Nel corso delle indagini, gli uomini del Gico della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche 121 chili di cocaina, che avrebbero fruttato 7 milioni di euro.

Gli autisti che trasportavano la droga erano tutti incensurati

Le indagini della Fiamme Gialle e della Dda hanno svelato il sistema con il quale gli indagati – considerati solo una parte dell'organizzazione criminale – si approvvigionavano della sostanza stupefacente all'esterno, soprattutto dall'Olanda: la droga, per la maggior parte cocaina, ma anche eroina e droghe sintetiche, venivano occultate in doppi fondi creati da lattonieri specializzati nelle automobili che poi trasportavano la droga e che da Amsterdam arrivavano a Napoli e provincia.

Alla guida delle suddette automobili, quasi sempre utilitarie anonime e poco vistose, per non dare nell'occhio e non destare sospetti nemmeno in caso di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine, vi erano soltanto persone incensurate, che indossavano le cinture di sicurezze e osservavano tutte le norme del Codice della Strada; le vetture, inoltre, erano in regola con il pagamento dell'assicurazione e del bollo.