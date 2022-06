Tir si ribalta in autostrada, troppe auto si fermano a guardare: traffico rallentato nella corsia opposta L’incidente si è verificato sull’Autostrada A30, tra Palma Campania e il bivio per l’A16, generando 3 chilometri di coda. Nella corsia opposta il traffico è rallentato per le auto che si fermano a guardare l’incidente.

A cura di Valerio Papadia

Gli incidente stradali, soprattutto quando si verificano sulle strade a scorrimento veloce, provocano spesso lunghe code, non soltanto nel senso di marcia coinvolto, ma anche in quello opposta, a causa dei curiosi che si fermano a guardare. È proprio quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 giugno, sull'Autostrada A30, nel tratto compreso tra Palma Campania e il bivio con l'A16, nella provincia partenopea: qui, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un autoarticolato si è ribaltato. Il tratto interessato dall'incidente, in corrispondenza del chilometro 22 in direzione di Salerno, è stato chiuso, generando tre chilometri di coda; anche nell'altro senso di marcia, però, proprio a causa delle tanto auto che si fermano a guardare l'incidente, si registra traffico fortemente rallentato.

I percorsi consigliati per evitare lunghe code

Con la chiusura del tratto in cui si è verificato l'incidente, l'uscita obbligatoria è quella di Palma Campania, dove si registra però un chilometro di coda. Solo per i veicoli leggeri seguire la viabilità ordinaria e rientrare a Nola, per le lunghe percorrenze seguire la strada regionale 268 del Vesuvio e rientrare sulla A3 Napoli-Salerno in direzione di Roma. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia, nonché i soccorritori del 118: non si conosce il numero eventuale delle persone ferite né le loro condizioni di salute. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a stabilire la dinamica dell'incidente, che risulta al momento ancora poco chiara.