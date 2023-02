Terremoto a Campi Flegrei, scossa avvertita a Pozzuoli e Napoli L’evento sismico si è verificato alle ore 21.07 di questa sera. La scossa è stata avvertita distintamente nella zona di Pozzuoli e nell’area Ovest di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora a terra nei Campi Flegrei: una scossa di terremoto si è verificata alle ore 21.07 di questa sera, mercoledì 15 febbraio. L’evento sismico è stato distintamente avvertito in tutta l’area della caldera, sia a Pozzuoli che nella zona occidentale di Napoli; l’Ingv non ha ancora comunicato la magnitudo della scossa, che si è verificata a una profondità di 3 chilometri, come sempre molto esigua: per questo, l’evento è stato avvertito nettamente dai cittadini.