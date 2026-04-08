Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e Napoli

Una nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

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Ancora un evento sismico, più intenso rispetto ai precedenti, si è registrato nei Campi Flegrei nel pomeriggio odierno, mercoledì 8 aprile. Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 16.48 nella caldera del supervulcano ed è stata distintamente avvertita in tutta l'area flegrea, da Pozzuoli a Quarto, ma anche in molte zone di Napoli, sia nella zona orientale che rientra nella caldera, come Agnano e Bagnoli, ma anche nella zona collinare, come al Vomero e a Posillipo. Come comunicato dall'Ingv, la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 3.4 della scala Richter, a una profondità di 1 chilometro, motivo per il quale è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche a distanza dall'epicentro.

Dal primo pomeriggio di oggi, nei Campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico, come comunicato dal Comune di Pozzuoli alla cittadinanza. A partire dalle 14.38, infatti, nella caldera si stanno susseguendo nuove scosse; la situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti.