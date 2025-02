video suggerito

Terremoti Campi Flegrei, quarto giorno di sciame sismico: 526 scosse, nella notte magnitudo 3.1 Oltre 526 scosse da sabato ai Campi Flegrei. Stanotte sisma di magnitudo 3.1. Oggi a Napoli il Capo della Protezione Civile Ciciliano. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Quarto giorno di sciame sismico ai Campi Flegrei, dove le scosse, iniziate sabato 15 febbraio alle ore 16,53, sono proseguite senza interruzione anche stanotte. Il terremoto più forte energeticamente è stato registrato dai simsografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 3,22 di oggi, martedì 18 febbraio 2025, con una magnitudo stimata di 3.1 e 2,3 chilometri di profondità, con epicentro nella zona della Solfatara. Oggi le scuole a Pozzuoli saranno chiuse per le verifiche anti-sismiche.

Il report dell'Osservatorio Vesuviano: 526 terremoti

L’Osservatorio Vesuviano ha diramato il 12esimo comunicato stampa sullo sciame, avvisando il Comune di Pozzuoli che "a partire dalle ore locali 16:53 (UTC 15:53) del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato – ore 8,02 – sono stati rilevati in via preliminare 526 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (526 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: – Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 – Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

Bradisismo, oggi incontro istituzioni-cittadini

Oggi, 18 febbraio, a partire dalle ore 18,30 presso la sede della Protezione Civile a Monterusciello, si svolgerà un incontro informativo con la cittadinanza sullo sciame sismico ancora in corso e sui provvedimenti adottati e programmati. Saranno presenti il Prefetto di Napoli Michele di Bari, il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano, il direttore della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, il direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, la Direttrice del Dipartimento Vulcani INGV Francesca Bianco e i sindaci di Pozzuoli Gigi Manzoni, di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e di Napoli Gaetano Manfredi.