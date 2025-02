video suggerito

Gli ultimi terremoti ai Campi Flegrei: sciame sismico di 55 scosse nelle ultime 12 ore Prosegue lo sciame sismico che dal 15 febbraio ha colpito i Campi Flegrei. Soltanto nelle ultime 12 ore, nell'area si sono susseguite oltre 50 scosse di terremoto.

A cura di Valerio Papadia

È lo sciame sismico più lungo che abbia interessato i Campi Flegrei quello cominciato nel pomeriggio di sabato 15 febbraio e che, sfortunatamente, dura tuttora. Soltanto nelle ultime 12 ore, quindi dalla tarda mattinata di oggi, 17 febbraio, nella caldera dei Campi Flegrei si sono registrate 55 scosse di terremoto: la più intensa è stata quella registrata in serata, alle 21.23, che ha avuto una magnitudo di 2.8 della scala Richter.

Più di 300 scosse dall'inizio dello sciame sismico

Eppure, il numero degli eventi sismici aumenta esponenzialmente, assumendo proporzioni enormi, se il calcolo viene effettuato partendo dall'inizio dello sciame. Come ha comunicato il Comune di Pozzuoli, città epicentro dei Campi Flegrei e della maggior parte dei terremoti, a partire dal pomeriggio del 15 febbraio, quando l'attutale sciame sismico ha preso il via, le scosse sono state 342.

"L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 (UTC 15:53) del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 342 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (342 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3" ha reso noto questa sera il Comune di Pozzuoli.