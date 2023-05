Teatro Mercadante, Luciano Cannito nuovo presidente del Cda: “Napoli città più creativa al mondo” Luciano Cannito era stato indicato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Succede a Federico Cafiero De Raho. Approvato il bilancio del teatro. Fondi per Pompeii Theatrum Mundi.

Luciano Cannito è il nuovo presidente del Cda del Teatro Mercadante di Napoli. Coreografo, regista, musicista di grande esperienza, Cannito, 61 anni, natali a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, in Lazio, ma grande amante di Napoli, era stato nominato lo scorso marzo nel Cda dello Stabile partenopeo dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ieri, l'elezione a presidente, dove succede a Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale anti-mafia e oggi parlamentare M5S.

Cannito: "Napoli città meravigliosa"

Cannito, che è anche il compagno della ballerina e conduttrice Rossella Brescia, si è detto "Onorato e felice di mettere la mia esperienza al servizio di un teatro meraviglioso, in una città meravigliosa che è di fatto la città più creativa del mondo – come ha scritto in un post su Facebook – Un team artistico,tecnico e amministrativo di eccellenza. Sono felicissimo di collaborare con un Cda competente, motivato e appassionato. Una bella stagione estiva a Pompei sta per essere annunciata in conferenza stampa la prossima settimana dal nostro mitico direttore artistico Roberto Andò. Grazie ai soci Comune di Napoli, Regione Campania, Gaetano Manfredi, Vincenzo De Luca. Grazie al ministero della cultura, Gennaro Sangiuliano".

Cannito ha uno stretto legame con Napoli, dove tra il 1998 e il 2002 è stato Direttore Artistico del Balletto al Teatro San Carlo. Dallo scorso settembre, è direttore artistico del Teatro Alfieri di Torino e del Teatro Gioiello di Torino. Al capoluogo partenopeo lo unisce anche l'amore per il bel calcio. È del 5 maggio scorso un suo post su Facebook per festeggiare il terzo tricolore azzurro: "Mai scudetto fu più meritato! Talento puro, passione assoluta. Il mondo del teatro abbraccia Napoli campione d’Italia nel calcio e nella generosità".

Approvato il bilancio 2023: fondi per Pompeii Theatrum Mundi

Ieri, venerdì 19 maggio, Cannito si è insediato come presidente del Cda del Mercadante. Nella riunione del Consiglio d’Amministrazione è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo del Teatro del 2023. Approvazione che consentirà di confermare l’edizione 2023 anche della rassegna estiva del Teatro Nazionale Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, che verrà presentata alla stampa nei prossimi giorni con una apposita conferenza stampa.

Il direttore Roberto Andò, il direttore operativo Mimmo Basso, i rappresentanti dei Soci presenti e i consiglieri d’amministrazione hanno dato il benvenuto al nuovo Presidente che, nel ringraziare tutti per la nomina, si è augurato «di poter in primis lavorare affinché si ristabiliscano le condizioni di serenità e collaborazione con tutti i Soci fondatori del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale".