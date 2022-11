Suore picchiavano i bambini in un istituto religioso: potrebbero esserci altre vittime L’inchiesta sulle suore dell’istituto religioso di Ischia che picchiavano i bambini ospiti prosegue: si cercano eventuali altre vittime delle violenze.

A cura di Valerio Papadia

Ha scosso molto l'opinione pubblica l'indagine che, ieri, ha portato all'arresto di una suora, mentre per altre tre è scattato il divieto di dimora in Campania: le 4 consorelle sono ritenute responsabili di gravi violenze ai danni dei bambini ospiti dell'istituto religioso Santa Maria della Provvidenza a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. L'indagine dei carabinieri e della Procura di Napoli prosegue e potrebbe allargarsi: si cercano, infatti, eventuali altre vittime oltre a quelle accertate, vale a dire un bimbo di 4 anni e suo fratello di 8.

Le indagini partite da un video delle violenze

La violenza è stata ripresa in un video, girato con il cellulare da una bimba di 9 anni, anche lei ospite nell'istituto religioso: le immagini mostrano una delle 4 sorelle – quella che è finita in carcere – tirare i capelli e schiaffeggiare un bimbo di 4 anni; schiaffi anche al fratello di 8 anni, intervenuto per difenderlo. Le indagini dei militari dell'Arma, però, hanno svelato una serie di comportamenti violenti messi in pratica dalle suore nei confronti dei bambini: calci, schiaffi, tirate di capelli; altri bambini, dunque, potrebbero aver subito la stessa sorte.

Nei prossimi giorni le udienze di convalida per le 4 suore

Per le violenze, come detto, sono indagate 4 suore dell'istituto: quella che appare nel video è stata arrestata e portata in carcere, mentre per le altre tre – tra cui la Madre Superiora – è scattato il divieto di dimora in Campania; le accuse per le 4 consorelle sono quelle di maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata. Nei prossimi giorni, per le 4 religiose si terranno le udienze di convalida.