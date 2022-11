Bimbi picchiati in un istituto religioso a Ischia: arrestata una suora, altre tre indagate Per una consorella si sono aperte le porte del carcere, mentre per altre tre è scattato il divieto di dimora in Campania.

A cura di Valerio Papadia

Bambini picchiati in un istituto religioso a Casamicciola, sull'isola di Ischia: quattro suore sono indagate per maltrattamenti in danno a minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata. Le violenze sono avvenute all'interno dell'istituto religioso Santa Maria della Provvidenza, che sorge a Casamicciola Terme e che ospita minorenni in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari.

Una suora è stata arrestata ed è finita in carcere

Le indagini, condotte dalla IV Sezione Indagini "Tutela fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli e dai carabinieri della compagnia di Ischia, sono partite da un filmato girato da una minorenne ospite dell'istituto religioso e hanno permesso di accertare il comportamento violento di 4 consorelle – la Madre Superiora direttrice dell'istituto e altre tre suore – nei confronti di alcuni bambini: per una di loro, per la gravità delle sue azioni, si sono aperte le porte del carcere, mentre per le altre tre è scattato il divieto di dimora nella Regione Campania.

Schiaffi, tirate di capelli e calci ai bambini ospiti dell'istituto

Nel filmato, girato come detto da una minore e che ha fatto scattare le indagini, si vede una delle suore (quella che è finita in carcere) che schiaffeggia e tira i capelli a un bambino di 4 anni; la suora, poi, schiaffeggia anche il fratello, un bimbo di 8 anni, intervenuto per difendere il parente in difficoltà.

Le indagini hanno svelato un comportamento violento da parte della 4 consorelle che consisteva in ripetute violenze fisiche ai danni di alcuni bambini: tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabatte sulle mani; i bimbi venivano privati anche dei cellulari per evitare che potessero scattare foto o registrare video delle violenze.