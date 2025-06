Sparatoria al Rione Sanità di Napoli con 2 ragazzi feriti: 24enne colpito al petto, è gravissimo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sparatoria al Rione Sanità questa notte, giovedì 5 giugno 2025: due giovani feriti. Si tratta di un ragazzo di 22 anni e di un altro giovane di 24 anni, quest'ultimo gravissimo: è stato colpito da un proiettile al petto. Entrambi si sono recati con mezzi propria al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, al centro storico di Napoli. Il 24enne, poi, data la gravità della sua situazione, è stato trasportato all'Ospedale di Caserta per essere operato d'urgenza.

Le indagini sulla sparatoria al Rione Sanità di Napoli

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo della sparatoria sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato, allertati da una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero stati attinti da un soggetto che, giunto a bordo di uno scooter, avrebbe esploso al loro indirizzo alcuni colpi d’arma da fuoco per poi darsi alla fuga.

Due feriti gravi, il più giovane ha 22 anni

I due giovani sono rimasti feriti gravemente. Il primo, 22enne, napoletano classe 2003, è rimasto ferito alla gamba destra ed è stato ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. L'altro, di poco più grande, 24 anni, anch’egli napoletano, classe 2001, è stato colpito al torace. Date le sue condizioni sanitarie, il personale del Pellegrini ne ha disposto successivamente il trasporto all'ospedale civico di Caserta per essere sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Le indagini sono affidate al personale della Squadra Mobile, guidata dal primo dirigente Giovanni Leuci. Sono stati eseguiti i primi rilievi. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per dare un volto a chi ha fatto fuoco e ricostruire tutta la dinamica di quanto accaduto.