Spara e poi si barrica in casa a Chiaiano, l’uomo aveva cercato di colpire la vicina: arrestato 30enne L’uomo che ieri ha esploso alcuni colpi di pistola e poi si è barricato in casa a Chiaiano aveva tentato di colpire la sua vicina, ma per fortuna non era riuscito nel suo intento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Aveva tentato di colpire la sua vicina l'uomo di 30 anni che nella mattinata di ieri, giovedì 23 maggio, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco e poi si è barricato in casa a Chiaiano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. La vicenda in via Giovanni Antonio Campano: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 30enne ha dapprima minacciato la vicina di casa, poi ha sparato nella sua direzione, ma per fortuna non è riuscito a colpirla. La donna, allora, si è chiusa nella sua abitazione e ha udito poi altri colpi di pistola; trovati un bossolo per terra e un foro in una finestra.

Sul posto è giunta la Polizia di Stato: gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea, insieme a quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei commissariati di Chiaiano, Scampia e Ponticelli, ma soprattutto quelli delle Uopi (Unità operative di primo intervento), squadre speciali della Polizia di Stato.

Dopo una prima fase di negoziazione, le squadre speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione del 30enne – con precedenti di polizia – che non ha opposto resistenza ed è stato arrestato per tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo ed esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico; dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura, l'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'interrogatorio.