Paura a Chiaiano, spara due colpi di pistola e si barrica in casa. Intervengono le squadre speciali Un uomo si è barricato nella sua abitazione a Napoli Nord e ha sparato due proiettili. Sul posto la Mobile e le UOPI della Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un uomo ha esploso due colpi di pistola e si è barricato nella sua abitazione di via Giovanni Antonio Campano, quartiere Chiaiano, nella periferia Nord di Napoli. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 23 maggio. Sul posto, apprende Fanpage.it, sono intervenute le UOPI della Polizia di Stato (Unità Operative di Pronto Intervento) e gli agenti della Squadra Mobile. L'uomo era da solo in casa. Non risultano feriti.

Intorno a mezzogiorno c'è stata l'irruzione: l'uomo è stato immobilizzato e l'area è stata messa in sicurezza. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire i motivi del gesto.