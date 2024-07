video suggerito

Auto crivellata di colpi di pistola a Napoli: non ci sono feriti, indagano i carabinieri Una Fiat Panda crivellata di colpi nel cuore del quartiere San Carlo all’Arena: recuperati 20 bossoli, indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una raffica di proiettili è stata esplosa contro un'automobile parcheggiata in strada nel quartiere San Carlo all'Arena, a Napoli. Non ci sono feriti, ma sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella. Non è chiara l'ora esatta in cui il tutto è avvenuto: si presume sia avvenuto nella notte, ma solo stamattina è arrivata una segnalazione alla centrale operativa.

La Fiat Panda crivellata era in piazza Sant'Eframo Vecchio, all'altezza del civico 9, nel cuore del quartiere San Carlo all'Arena: recuperati e posti sotto sequestro venti bossoli calibro 3.80 ACP Browning calibro 7,65 e diversi frammenti di ogive. Non è chiaro se a fare fuoco sia stata una sola persona o un commando. Non si registrano invece feriti, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e comprenderne la sua matrice. Al momento l'unica certezza è la vettura crivellata di colpi, posta sotto sequestro in attesa di risalire al proprietario.