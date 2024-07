video suggerito

Napoli, si avvicina e gli spara due colpi di pistola nelle gambe: 33enne ferito portato al Pellegrini L'agguato in vico Cappella a Pontenuovo, una traversa di via Rosaroll. Il ferito portato al Pellegrini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Avvicinato da un uomo mentre si trova in strada e ferito a colpi di pistola nelle gambe. È finito così in ospedale un uomo di 33 anni, colpito da due proiettili sparati a distanza ravvicinata agli arti inferiori mentre si trovava in vico Cappella a Pontenuovo, una traversa di via Cesare Rosaroll, a mezza strada tra via Foria e Porta Capuana. L'aggressione è avvenuta ieri sera, lunedì 8 luglio 2024, attorno alle ore 21,00. L'uomo, un napoletano 33 anni con precedenti di polizia, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, al centro storico di Napoli.

L'agguato in una traversa di via Rosaroll

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Montecalvario, che indagano sulla vicenda. Ai poliziotti il 33enne ha raccontato che si trovava in vico Cappella a Pontenuovo, quando sarebbe stato avvicinato da una persona, sembra di origine straniera, la quale, senza apparente motivo e senza proferire parola, avrebbe estratto la pistola ed esploso due colpi d'arma da fuoco a bruciapelo, colpendo la vittima alla gambe. L'uomo è stato medicato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni per la guarigione.

Notte di sangue: un 21enne ferito all'Arenella

Ieri si è verificata anche un'altra aggressione, nella quale è rimasto ferito un giovane di 21 anni. L'uomo è stato colpito da proiettili alla schiena. Soccorso da un passante in piazza Canneto, all'Arenella, e trasportato al Pellegrini, dove è stato operato d'urgenza nella notte, poiché in pericolo di vita. Attualmente è ancora in prognosi riservata. Su questa vicenda indaga, invece, la Squadra Mobile di Napoli.

Questa mattina, infine, si è registrato un agguato mortale a Ponticelli. Un uomo è stato ucciso in via Argine intorno alle 10 di oggi, 9 luglio, in pieno giorno. Sul posto, all'altezza del civico 91, al confine tra il quartiere napoletano di Ponticelli e il territorio del comune di Cercola, sono intervenuti i carabinieri.