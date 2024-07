video suggerito

Ragazzo di 21 anni ferito da proiettili alla schiena in piazza Canneto all’Arenella, è grave Il ragazzo ferito trasportato al Pellegrini in codice rosso. Salvato da un passante in piazza Canneto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ferito da proiettili alla schiena mentre passeggia all'Arenella. È grave un ragazzo di 21 anni, vittima di un'aggressione, i cui contorni sono ancora da chiarire, avvenuta questa notte attorno alle 2,00. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla regione lombare da colpi d'arma da fuoco. Soccorso da un passante in piazza Canneto – strada molto trafficata che collega via Giacinto Gigante a via Battistello Caracciolo – è stato trasportato urgentemente all'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove è giunto in pericolo di vita. Il ragazzo non è stato in grado di raccontare nulla, a causa delle sue condizioni di salute, ma è stato portato subito in sala operatoria per l'operazione.

Operato al Pellegrini, è in prognosi riservata

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata da Giovanni Leuci. L'episodio, secondo le prime ricostruzioni, come detto, sarebbe avvenuto attorno alle ore 2,00 di questa notte, martedì 9 luglio 2024. Il giovane di 21 anni è arrivato nel nosocomio del centro storico con una ferita arma da fuoco alla regione lombare. Non ha saputo riferire nulla, perché portato subito in sala operatoria in codice rosso e in pericolo di vita. Il ragazzo è stato operato e l'intervento sarebbe andato bene. Al momento, resta ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe più in pericolo. L'uomo, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe stato accompagnato in ospedale da un passante che ha raccontato di averlo raccolto a piazza Canneto. Il soccorritore avrebbe sentito i lamenti e le richiesti di aiuto del ragazzo e si sarebbe avvicinato per capire cosa stesse succedendo. Quando ha capito che il 21enne era ferito gravemente, l'avrebbe portato d'urgenza in ospedale.