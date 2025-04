video suggerito

Incidente a Nola, 18enne ferito: è grave e rischia la vita. In rianimazione al Cardarelli Incidente stradale a Comiziano, in via Cinque Vie: ferito 18enne. In rianimazione al Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si schianta con lo scooter contro un'auto. Ferito gravemente un ragazzo di 18 anni stanotte a Comiziano, vicino Nola, in provincia di Napoli. Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza del 118. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso all'ospedale di Nola e poi da lì trasferito all'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravi, i medici non hanno sciolto la prognosi che resta al momento riservata.

Incidente stradale a Comiziano, ferito 18enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Nola che indagano sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto questa notte, martedì 22 aprile 2025, in via Cinque Vie, nel Comune di Comiziano. Il 18enne viaggiava a bordo del suo scooter, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe finito contro un’auto. L'impatto è stato violentissimo. Il ragazzo è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra.

Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni prima all’ospedale di Nola e poi al Cardarelli, dove è tuttora in rianimazione, in prognosi riservata.

Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi ed acquisito le testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di capire cosa sia accaduto e ricostruire tutti i momenti che hanno portato al sinistro.