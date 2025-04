Muro di un terrazzo crolla in un giardino dove è in corso il pranzo: 4 feriti, uno è grave

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

I vigili del fuoco sul luogo dove ha ceduto il muro perimetrale

Il muro perimetrale di un terrazzo che crolla improvvisamente, travolgendo alcune persone che di sotto stavano festeggiando Pasquetta in giardino, pranzando proprio al di sotto del cedimento. Quattro persone sono finite in ospedale, una delle quali in gravi condizioni a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, oltre ai soccorsi e alle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Tutto è accaduto questo pomeriggio di Lunedì in Albis, 21 aprile, in viale Giovan Battista Foggini, nel Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il muro perimetrale di un terrazzo posto al secondo piano di una villetta è crollato improvvisamente, finendo su un gruppo di persone sedute a tavola nel giardino sottostante il muro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per prestare soccorso: quattro le persone portate nella clinica Pineta Grande, una delle quali in codice rosso per le ferite riportate. Dopo le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area per le successive verifiche del caso, con le forze dell'ordine chiamate a fare chiarezza ed accertare le responsabilità di questo incidente.

Il cedimento visto dal basso: una parte ha travolto delle persone che stavano pranzando in giardino