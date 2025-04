video suggerito

Esce fuori strada con l'auto, grave una ragazza di 21 anni nel Salernitano: trasportata in ospedale con l'elisoccorso Il grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Sala Consilina: la ragazza, estratta dall'abitacolo, è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 20 aprile, giornata di Pasqua, a Sala Consilina, nella provincia di Salerno: in località Fonti, per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile, una Mini Cooper, è uscita fuori strada, concludendo la sua corsa contro il muro di un edificio al margine della carreggiata.

Alla guida della vettura una ragazza di 21 anni, soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118: estratta dall'abitacolo dell'auto, le condizioni della giovane sono apparse subito gravi; la giovane è stata accompagnata al vicino campo sportivo, nel quale è atterrata l'eliambulanza, che ha trasportato la 21enne all'ospedale più vicino. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso utili a determinare la dinamica di quanto accaduto; da quanto si apprende, nell'incidente non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo.

La provincia di Salerno è stata colpita, nei giorni scorsi, da un altro grave incidente stradale, verificatosi sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo per Eboli: Vincenzo Garzillo, 21enne della Piana del Sele, è purtroppo deceduto dopo 5 giorni all'ospedale di Salerno, dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo l'incidente.