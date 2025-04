video suggerito

Incidente in Autostrada a Eboli, il 21enne Vincenzo Garzillo morto in ospedale dopo 5 giorni Il 21enne, coinvolto in un incidente sull’Autostrada A2 lo scorso 14 aprile, è morto nella mattinata di ieri all’ospedale di Salerno, dove era stato ricoverato in codice rosso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

142 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ce l'ha fatta Vincenzo Garzillo, il giovane di 21 anni che era rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'Autostrada A2 lo scorso 14 aprile, all'altezza di Eboli: nella mattinata di ieri, purtroppo, dopo 5 giorni, Garzillo è deceduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era stato ricoverato in codice rosso dopo l'incidente. La notizia della morte di Vincenzo Garzillo ha scosso fortemente la comunità di Eboli; il sindaco, Mario Conte, in una nota ha infatti dichiarato: "Quando è un giovane a mancare, soprattutto in così tragiche circostanze, il dolore della sua famiglia è anche un dolore condiviso dall'intera comunità".

L'incidente sull'Autostrada A3: l'auto del 21enne si è scontrata con un camion

Lo scorso lunedì 14 aprile, Vincenzo Garzillo stava viaggiando sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, conosciuta anche come Salerno-Reggio Calabria quando, giunto all'altezza dello svincolo di Eboli, per cause ancora in corso di accertamento, la sua vettura ha violentemente impattato contro un camion. Il 21enne è stato soccorso dapprima dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'abitacolo, poi dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Salerno; le condizioni del giovane erano infatti apparse subito molto gravi e, dopo 5 giorni, è purtroppo sopraggiunto il decesso.