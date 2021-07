Tre vigili urbani picchiati in piena notte per aver segnalato una macchia d’olio a terra e aver deviato il traffico per scongiurare che qualcuno potesse cadere e farsi male. Uno degli agenti preso a pugni in faccia: naso rotto con 30 giorni di prognosi. Botte anche agli altri due agenti ai quali sono stati refertati 10 e 6 giorni di prognosi. L’assurda e vile aggressione, del tutto inaspettata per i tre agenti della Polizia Municipale che stavano svolgendo il loro lavoro in strada come sempre, è avvenuta nella notte di sabato, in piazza Sette Settembre, tra via Toledo e piazza Dante, al centro storico di Napoli. A denunciare l’accaduto i sindacati Uil e Csa, che hanno espresso subito solidarietà ai tre agenti aggrediti mentre compivano il proprio dovere, e inviato una lettera al Prefetto di Napoli, Marco Valentini. Gli agenti, secondo le prime ricostruzioni, stavano deviando il traffico per evitare una striscia d'olio, ma un motociclista ha cominciato ad inveire perché voleva passare lo stesso. A suo supporto è arrivato un secondo uomo. Da qui, l'aggressione ai tre agenti.

Tre vigili urbani picchiati per una macchia d’olio

“Nel corso della notte di sabato – scrivono Annibale De Bisogno e Giuseppe Migliaccio (Uil) e Franca Pinto e Roberta Stella (Csa) – una pattuglia della unità operativa Stella della Polizia Locale è stata aggredita mentre in piazza Sette Settembre effettuavano una deviazione per impedire il transito in via Toledo dove era presente una lunga e pericolosa scia di olio. In supporto anche tre agenti della Polizia di Stato. Neanche la consapevolezza di un intervento a tutela della vita e in particolare per quanti guidano le due ruote, ha fermato l’insofferenza verso chi indossa la divisa, verso lo Stato, verso le Istituzioni”.

“Ed ecco che un pregiudicato – prosegue la nota – ritenendo non assoggettabile la sua persona alle norme di legge e di convivenza, aggredisce i tre agenti. Allo stesso si aggiunge, subito dopo, una persona in corso di identificazione che con un pugno professionale rompe il setto nasale ad uno dei tre agenti. Inutile nascondere e offendersi, questa città ha bisogno di profondi interventi, di uscire dal giustificazionismo, dal malaffare. Serve lo Stato, in tutte le sue articolazioni, serve la Politica, serve un’Amministrazione che abbandoni ogni forma di populismo o racconto, per immergersi e affrontare la realtà”.

“Ai colleghi va la nostra fraterna vicinanza, in particolare al collega che ha subito la frattura del setto nasale con oltre 30 giorni di prognosi. Gli altri due agenti hanno avuto 10 giorni e 6 giorni di prognosi. Tutto questo è inaccettabile. Ci chiediamo quale futuro aspetta i nostri giovani con un presente così marcio?”.