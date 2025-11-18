Sordomuto picchiato a Ischia: identificati i componenti del gruppo

Un frame delle telecamere che mostra l’aggressione al giovane sordomuto a Ischia

La Polizia di Stato sta cercando di ricostruire l'aggressione ai danni di un giovane sordomuto, picchiato da un gruppo di giovani ad Ischia; la vicenda risale alla notte tra sabato e domenica scorsi, la vittima è andata subito dopo a sporgere denuncia presso il locale commissariato. Alcuni dei componenti del gruppo sarebbero stati già identificati e per uno di loro sarebbe scattata la denuncia in stato di libertà per aggressione.

L'aggressione a un 25enne domenica a Ischia

Nelle immagini, riprese dalla telecamere di sorveglianza di un'attività della zona e pubblicate sui social, si vede l'uomo, un 25enne dominicano, che viene picchiato da almeno tre persone. Il pestaggio, hanno ricostruito i poliziotti, è avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica scorsa, 16 novembre, nella zona della Riva Destra, a ridosso del porto, un'area molto frequentata da giovani soprattutto nei fine settimana.

Le indagini sul video della sorveglianza

Secondo una versione circolata nelle scorse ore, e che al momento resta da verificare, il 25enne sarebbe intervenuto per fermare un pestaggio ad un altro ragazzo nei pressi di un discobar della zona; il giovane sordomuto sarebbe però stato preso di mira dal gruppetto, che avrebbe preso di mira anche lui e, come si vede nelle registrazioni della telecamera, lo ha aggredito.

Le immagini sono state acquisite dai poliziotti del commissariato di Ischia, che ora sono al lavoro per rintracciare i giovani ripresi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli agenti, coordinati dal vice questore Ciro Re, avrebbero già identificato alcuni dei componenti del gruppo, si tratterebbe di ragazzi di nazionalità ucraina che ora sono attivamente ricercati sull'isola del Golfo di Napoli; uno di loro sarebbe stato già denunciato in stato di libertà.