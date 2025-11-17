napoli
Interviene per salvare un giovane da un pestaggio: picchiato anche lui ad Ischia

L’episodio nella zona della Riva Destra di Ischia Porto, all’esterno di un disco bar: la vittima è affetta da sordomutismo, intervenuta per difendere un giovane.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Picchiato per aver provato a difendere un ragazzo vittima di un pestaggio: è accaduto sull'Isola d'Ischia, nella zona della Riva Destra di Ischia Porto, all'esterno di un disco bar. Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo, affetto da sordomutismo, sarebbe intervenuto dopo aver visto un giovane vittima di un pestaggio ad opera di altri quattro giovani, forse per futili motivi.

Ma il suo intervento non ha fermato il gruppo, che anzi ha preso a calci e pugni anche lui. Subito dopo, l'uomo è andato a presentare denuncia agli agenti del commissariato di Ischia. I poliziotti starebbero per identificare uno ad uno tutti degli aggressori, grazie anche alle immagini di alcune telecamere presenti nella zona. I quattro saranno denunciati in stato di libertà.

