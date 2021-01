Oggi, 8 gennaio, la Campania sarà ancora zona gialla "rinforzata", ma da domani cambierà di nuovo il colore: sabato 9 e domenica 10 gennaio la regione torna arancione, in attesa della decisione di Palazzo Santa Lucia su lunedì 11 gennaio, quando la classificazione del rischio Covid potrebbe nuovamente cambiare in base all'andamento dell'epidemia sul territorio regionale. La Regione ha annunciato ieri lo screening su personale scolastico e dei trasporti, che verrà effettuato con 350mila test antigenici anche in vista della riapertura delle scuole.

I nuovi positivi di ieri sono stati 1.052 (937 asintomatici e 115 sintomatici) su 11.930 tamponi (8,82%), con 997 guariti (in totale 116.879) e 39 morti, che hanno portato il totale dei decessi in regione dall'inizio dell'epidemia a 3.033. Complessivamente in Campania risultano 196.271 contagi e 2.108.752 tamponi effettuati (percentuale del 9,31%). Sempre dal bollettino di ieri, 7 gennaio (i dati sono quelli della mezzanotte precedente) risultano ricoverate in regione 1.385 persone (+23) in degenza ordinaria Covid, 96 (-3) in Rianimazione e 74.878 in isolamento fiduciario domiciliare (-4); gli attualmente positivi sono infine 76.359 (+16). I posti disponibili nelle strutture regionali per la degenza ordinaria sono 3.160, tra offerta pubblica e privata, mentre quelli di Terapia Intensiva sono complessivamente 656.

Proseguono, intanto, la campagna vaccinale, in questa fase dedicata al personale sanitario e alle fasce considerate più a rischio; dal report del ministero della Salute, aggiornato all'8 gennaio, in Campania sono state somministrate 40.121 dosi sulle 67.020 consegnate (59,9%). La percentuale è al momento la più alta in Italia, uguale a quella della Toscana e di poco superiore a quella del Veneto, dove sono state vaccinate 45.919 persone su 77.900 dosi consegnate. Complessivamente in Italia sono state somministrate 412.619 dosi.