La Regione Campania ha annunciato lo screening di massa per il personale scolastico e per i lavoratori del trasporto pubblico. In attesa di conoscere, nei prossimi giorni, i dettagli del programma, da Palazzo Santa Lucia arriva la conferma dell'arrivo di 350mila test antigenici, che arriveranno in questo fine settimana del 9 e 10 gennaio. La Regione Campania si prepara così alla eventuale riapertura delle scuole di altri ordini e grado al di fuori di quelle che apriranno da lunedì, che sarà però oggetto di discussione nei prossimi giorni.

Da oggi è infatti ripresa la sola didattica a distanza, mentre è già previsto da lunedì 11 gennaio il ritorno alla didattica in presenza per le scuole dell'infanzia e le prime due classi di quella primaria. Poi entro il 18 gennaio arriverà la decisione sull'eventuale riapertura alla didattica in presenza anche per le altre classi della primaria, mentre entro il 25 gennaio si deciderà per medie e superiori. Il tutto dipenderà dall'andamento epidemiologico e soprattutto dagli screening di massa. L'obiettivo è quello di riaprire le scuole nelle migliori condizioni possibili, e per questo agli screening prenderanno parte anche lavoratori del settore del trasporto pubblico. Non ci sono ancora date né modalità: la Regione Campania ha fatto sapere che renderà noti i dettagli nei prossimi giorni, ma tutto lascia ipotizzare che possano essere svolte già la prossima settimana, proprio in vista della decisione da prendere in merito alla riapertura entro il 18 di tutte le classi della scuola primaria, o al massimo entro il 25 gennaio quando invece bisognerà decidere per medie e superiori.