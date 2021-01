In Campania è stato somministrato oltre il 50 percento delle dosi del vaccino contro il Coronavirus attualmente consegnate in regione: questo l'ultimo aggiornamento che arriva dal report quotidiano del Ministero della Salute sull'andamento della campagna vaccinale in Italia, aggiornato alla serata del 6 gennaio. Stando a quanto riportano i dati del Governo, in Campania sono già state somministrate 29.662 dosi di vaccino anti-Covid sulle 57.270 consegnate: si tratte del 51,8 percento. Guardando nello specifico alla ripartizione delle 29.662 dosi già somministrate in Campania, si nota che 15.245 sono state somministrate a uomini, mentre le restanti 14.417 sono state somministrate a donne.

La fascia di età 50-59 anni la più vaccinata

Il report del Ministero della Salute, aggiornato quotidianamente in tempo reale mano a mano che la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus prosegue, indica anche le fasce d'età, regione per regione, che hanno ricevuto già la somministrazione. In Campania si nota che la fascia d'eta che ha ricevuto più dosi è quella compresa tra i 50 e i 59 anni, che ha ricevuto 8.352 dosi. Segue a ruota la fascia d'eta 60-69 anni con 7.397 dosi, mentre quelli tra i 40 e i 49 anni hanno ricevuto 5.917 dosi e quelli tra i 30 e i 39 anni 5.020.

Nel Napoletano vaccinato anche un centenario

Intanto, qualche giorno fa, nel Napoletano è stato vaccinato contro il Coronavirus anche il primo centenario. Si tratta, come ha reso noto l'Asl Napoli 2 Nord, che ha effettuato la vaccinazione, di un uomo residente in una Rsa della provincia partenopea, che sta bene e non ha sviluppato reazioni al vaccino.