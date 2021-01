A Napoli e provincia c'è il primo centenario vaccinato contro il Coronavirus. Si tratta di un ospite di una Residenza sanitaria assistenziale (le residenze per anziani) del Napoletano, come rende noto l'Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio, che ha inoculato la dose di vaccino all'anziano. "Il signor Gennaro (nome di fantasia a tutela della privacy) sta bene e non ha avuto alcuna reazione imprevista. Nella giornata di oggi le Equipe mobili dell'Asl Napoli 2 Nord hanno eseguito le vaccinazioni in tre Rsa e presso l'hospice di Casavatore. Sono stati vaccinati sia gli ospiti che il personale in servizio presso la struttura per un numero complessivo di circa 110 vaccinati ed un'adesione del 98%" si legge in una nota diramata dall'Asl Napoli 2 Nord. "Al momento – continua la nota – sono 15 i pazienti ultranovantenni vaccinati nelle Residenze sanitarie assistenziali di competenza dell'Azienda".

Vaccino Covid, le dosi somministrate in Campania

A che punto è la campagna vaccinale contro il Coronavirus in Campania? Quotidianamente, il Ministero della Salute rende note le dosi che vengono inoculate quotidianamente nelle varie regioni italiane, aggiornando il conteggio in tempo reale. Ad oggi, 5 gennaio, in Campania sono state somministrate 16.602 dosi sulle 38.870 ricevute per dare il via a questa prima fase della campagna vaccinale: è stato somministrato dunque il 49 percento del totale delle dosi ricevute. Delle 16.602 dosi somministrate in Campania, 8.717 sono state ricevute da uomini, mentre le restanti 7.885 sono state somministrate a donne; la fascia d'età più vaccinata è quella compresa tra i 50 e i 59 anni.