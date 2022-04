Simona Ventura in vacanza a Napoli, tappa tra i pastori di Genny di Virgilio La conduttrice Simona Ventura, in vacanza a Napoli, ha visitato la bottega del maestro pastoraio Genny Di Virgilio; per lei in dono un “Monaciello”.

A cura di Redazione Napoli

Simona Ventura, in vacanza a Napoli con il compagno Giovanni Terzi e i figli, ha fatto tappa dall'amico Genny Di Virgilio per vedere le creazioni dell'artista napoletano. Dopo aver passato la notte in un hotel di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, si è concessa una passeggiata nel centro storico e si è fermata per una visita a sorpresa nello show room e nella bottega di via San Gregorio Armeno, restando incantata per le creazioni in esposizione. "Mi ha confidato che non vedeva l'ora di visitare la bottega", ha raccontato il maestro pastoraio. Al termine della visita, per lei in regalo un "Monacello", tra i pezzi di punta della storica famiglia napoletana, creato interamente a mano.

L'artista napoletano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia che lo ritrae insieme alla conduttrice e alla statua che le ha regalato. La bottega di Di Virgilio è una delle più antiche e famose di Napoli e lo stesso Genny, erede di una lunga tradizione familiare, è tra gli artisti più apprezzati del settore; da anni affianca, oltre alla produzione legata alla tradizione napoletana, la realizzazione di statuine che raffigurano vip e personaggi politici, con particolare attenzione ai temi di attualità. Pochi mesi fa, per esempio, sul presepe era comparsa la statuina di Greta Thumberg, ritratta con l'impermeabile giallo e un cartello con la scritta "Skolstrejk for klimatet" (Sciopero della scuola per il clima), omaggio dell'artista alla giovane attivista svedese simbolo della lotta per la difesa dell'ambiente e del pianeta. E, qualche mese prima, aveva salutato con un omaggio simile l'ingaggio dell'allenatore Luciano Spalletti da parte del Calcio Napoli.