A San Gregorio Armeno c’è la statuina di Greta Thunberg, opera di Genny Di Virgilio La giovane attivista svedese ritratta con l’impermeabile giallo e il cartello di Fridays for Future.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sul presepe di San Gregorio Armeno spunta la statuina di Greta Thunberg, opera del maestro pastoraio Genny Di Virgilio. La giovane attivista svedese, simbolo della lotta per la difesa dell'ambiente e del pianeta, viene raffigurata con l'impermeabile giallo e il cartello con la scritta in svedese “Skolstrejk for klimatet”, lo slogan diventato famoso in tutto il mondo nella traduzione inglese di “Fridays for Future”, che ha caratterizzato il movimento ambientalista, soprattutto giovanile, dello sciopero scolastico per il clima.

Una scelta significativa quella di Di Virgilio, che ha voluto rendere omaggio alla ragazza diventata paladina della lotta contro il riscaldamento globale e per la salvaguardia dell'ambiente. Ascoltata anche dai grandi della Terra. “La battaglia per il clima e in difesa dell'ambiente – commentano Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Fiorella Zabatta, co-Presidente nazionale del Sole che Ride – sta entrando finalmente nell'immaginario collettivo anche italiano".

"La strada è lunga – sottolineano i due esponenti ecologisti – ma la rappresentazione di Greta nel presepe ha un valore simbolico enorme. Infatti anche sui nostri territori finalmente gli ambientalisti non vengono più considerati visionari ma persone da ascoltare e anche seguire per il loro impegno in difesa del pianeta e delle nuove generazioni. Ci auguriamo che questa sia la prima di tante figure di ecologisti nel presepe, simbolo del riconoscimento alle battaglie ecologiste locali e mondiali”.