Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco al centro di Pontecagnano: arrivano i carabinieri

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco perché non vuole lasciare la comunità alloggio. Paura a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio, dove, poco dopo le ore 16, in una comunità alloggio per persone con problemi psichiatrici che si trova in via Budetti si è scatenato il panico. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.

Carabinieri, pompieri e 118 intervenuti in via Budetti

Un uomo straniero, di origine tunisina, ospite della struttura, improvvisamente si è comparso di benzina, minacciando di darsi fuoco. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione locale e una ambulanza dei volontari della Vopi del 118. Ma l’uomo si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la causa del gesto possa essere legata al fatto che l'uomo tra 4 giorni avrebbe dovuto abbandonare la struttura. Al momento sono in corso le ricerche dell'uomo, che sarebbe ancora in fuga. I militari dell'Arma sono sulle sue tracce. Sono state acquisite le prime testimonianze e sono stati eseguiti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Al momento non si esclude che possano esserci anche altre ipotesi alla base della motivazione del gesto dell'uomo. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi per ricostruire tutta la storia e ritrovare l'uomo fuggito, in modo da potergli dare la giusta assistenza. Impegnati nelle attività di soccorso anche i volontari del personale sanitario della Vopi, che operano quotidianamente nella provincia di Salerno.